«Aiuto, abbiamo trovato una bomba!»: paura in riva al fiume, ma la realtà è ben diversa

Ragazzina di 13 anni va in ospedale credendo di essere costipata, i medici scoprono che è incinta di un 70enne​

Officers were called to Wapping to investigate a possible unexploded device that had been washed up on the shore.

Luckily, upon closer inspection, it is a giant glittery Christmas bauble! 🎄🎅 pic.twitter.com/L6mCzr4Gjk — Tower Hamlets Police (@MPSTowerHam) 29 maggio 2019

Giovedì 30 Maggio 2019, 21:47

© RIPRODUZIONE RISERVATA

«Aiuto, abbiamo trovato unain riva al fiume!». Non sono mancati momenti di panico, nel momento in cui un oggetto piuttosto sospetto è stato ritrovato sulle rive del, non lontano da Londra. Dopo la segnalazione di alcuni cittadini, glidella polizia si sono immediatamente recati sul posto, per poi scoprire che, fortunatamente, si era trattato di unÈ accaduto ieri a, nei pressi di. Alcuni passanti, lungo le rive del fiume, avevano notato un grosso oggetto sferico e avevano temuto potesse trattarsi di un. Per questo motivo, un uomo aveva subito avvertito la polizia, anche perché la scorsa settimana, nella vicina città di Kingston-upon-Thames, era stata rinvenuta una bomba inesplosa, poi fatta brillare dagli artificieri. Come spiega l'Evening Standard , gli uomini della polizia, giunti immediatamente sul posto, hanno esaminato l'oggetto. Dopo una breve ispezione, gli artificieri hanno scoperto però che non si trattava di una bomba, bensì di una gigantescaper gli, scambiata per un ordigno per via delle dimensioni piuttosto inusuali.