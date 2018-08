Boa strangola in piccione per le strade di Londra, il video fa il giro del web

Domenica 5 Agosto 2018 - Ultimo aggiornamento: 19:34 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

Un video diffuso in rete mostra un. Non sarebbe certo strano se non fosse che l'animale si trovava a Leytonstone High Road, a, e il volatile in questione fosse un malcapitato piccione.Le immagini hanno fatto in breve tempo il giro della rete raggiungendo diverse parti del mondo proprio per la loro stranezza. Immediatamente le autorità sono intervenute dopo le numerose segnalazioni: il serpente è stato catturato e messo in condizioni di sicurezza, mentre si cerca di capire come possa essere stato possibile che un rettile simile si trovasse a passeggiare per le strade della capitale inglese.L'ipotesi più probabile è che possa trattarsi di un animale domestico fuggito dalla gabbia, anche se non si esclude quella dell'abbandono che in questo caso, oltre ad essere disumano come per ogni altro animale, è anche pericoloso. Secondo quanto riporta la stampa locale è stato divulgato un numero proprio per dare segnalazioni sulla vicenda e per dare anche la possibilità al padrone di poter ritrovare il suo animale.Crescono intanto casi di abbandoni di rettili, spesso, segnalano le autorità, molti prendono questo impegno sottovalutandolo e solo dopo aver capito cosa significa gestire animali simili scelgono di abbandonarli per disfarsene.