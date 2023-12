Bambino di 6 anni spara in classe alla maestra: condannata la mamma

di Nikita Moro

La mamma del bambino di 6 anni che a gennaio ha sparato alla sua maestra, con la pistola portata in classe da casa, è stata condannata a due anni di carcere per non aver assolto ai suoi doveri di controllo genitoriale.

La maestra riuscì a mettere in salvo gli altri alunni, ferendosi.

Deja Taylor, mother of 6-year-old who shot Virginia teacher Abby Zwerner, gets 2 years in prison for child neglect https://t.co/D3hvKFbzUD — CBS News (@CBSNews) December 16, 2023

La condanna

La donna, Deja Taylor, a novembre era stata già condannata da un tribunale federale a 21 mesi con l'accusa di fare uso di marijuana mentre era in possesso di un'arma, e di aver mentito riguardo al suo uso della droga al momento dell'acquisto della pistola. La pistola che poi il figlio di 6 anni ha portato alla Richneck Elementary School, sparando intenzionalmente i colpi che hanno ferito alla mano ed al petto l'insegnante Abby Zwerner.

La pistola in classe

Si chiama Abby Zwerner la maestra elementare colpita da un bambino di 6 anni con un colpo di pistola.

