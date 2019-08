Tragedia al santuario, bimbo di tre anni precipita e muore dopo un giorno d'agonia

«Mi hanno rapito, non riattacchi», «Siamo occupati»: l'ultima telefonata di Alexandra al 112 prima di essere uccisa​

Mercoledì 7 Agosto 2019, 14:23

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Undi, che si trovava in pellegrinaggio ad uninsieme alla famiglia, èdopo essereda un'altezza dimentre si trovava in cima ad una grotta. Il piccolo, caduto nella giornata di lunedì scorso, è morto dopo un giorno di agonia.È accaduto in, nel, nelle Asturie. Il piccolo, proveniente da Saragozza, si trovava con la famiglia e stava posando in cima alla Grotta Santa di Covadonga, un luogo molto importante sia dal punto di vista storico che religioso. Covadonga, infatti, oltre ad essere sede di un tempio mariano che richiama ogni anno molti fedeli dalla Spagna e non solo, è stato il teatro della battaglia tra cristiani e mori che segnò l'inizio della Reconquista. La triste notizia è riportata, tra gli altri, dal portale d'informazione ElComercio.es . Il tragico incidente è avvenuto poco dopo le 18 di lunedì scorso: dopo la caduta, il piccolo era stato trasportato d'urgenza al pronto soccorso con una eliambulanza, ma è morto il giorno seguente. Sono state avviate delle indagini in merito all'accaduto, ma l'ipotesi principale resta quella di una tragica fatalità.