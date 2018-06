La famiglia è povera, bimbo di otto anni disegna il suo album di figurine dei Mondiali: la Panini lo premia

Ya hicimos contacto con nuestros hermanos de @TorcidaPanini🇧🇷, quiénes se encuentran preparando una sorpresa para Pedro.



En Panini, creamos siempre Historias de Colección, ¡Espera el desenlace! 🙌🏼 pic.twitter.com/hs8zgoaPTl — Panini Sport Mx (@PaniniSportMx) 23 giugno 2018

Una storia che ha commosso tutto il mondo, quella di unproveniente da unache, non potendo permettersi di completare l'dedicati ai calciatori protagonisti dei, ha dato sfogo alla sua creatività artistica per ovviare al problema. La divisione sudamericana di Panini, una volta venuta a conoscenza della vicenda, ha promesso al piccolo un premio., un bambino residente da Bauru, in, vive in una famiglia di condizioni decisamente modeste: lo stipendio da cassiera della mamma non gli consente di concedersi dei piccoli lussi, come quello di collezionare figurine e completare l'album della Panini. Per questo motivo il piccolo Pedro, prendendo spunto dalle collezioni dei compagni di classe, ha deciso di disegnare, reinterpretandoli a modo suo ma rispettando i dettagli e la grafica di Panini, i campioni dei Mondiali 2018. Da Neymar a Messi, passando per Marcelo e Casemiro, Pedro ha disegnato 126 figurine sulle 628 comprese nell', anche questo riprodotto fedelmente in un quaderno.La storia di Pedro ha conquistato tutti e anche laha deciso di promettere un. Con tutta probabilità, il bimbo riceverà un album completo di tutte le figurine, ma con un'edizione speciale: l'aggiunta della figurina dedicata proprio al piccolo creativo.