Bimbo di 8 anni salva la sorellina dal rapimento dopo un furto d'auto

Il ristorante al cliente allergico: «O firma la liberatoria, o le faremo pagare un sovrapprezzo»

© RIPRODUZIONE RISERVATA

A soliè stato capace di fronteggiare un uomo che avevasu cui si trovava insieme allaed aveva anche tentato di rapirli. È una storia incredibile, quella che racconta il coraggio e la prontezza di unche la polizia non ha esitato a definire "un vero piccolo eroe".La vicenda, raccontata anche dall'Independent , è avvenuta lo scorso 26 aprile a, nell', otto anni, si trovava insieme alla sorellina Skyler nell'auto della, la 69enne, che era scesa per accompagnare una donna al pronto soccorso, lasciando l'auto col motore acceso. All'improvviso, un uomo è salito a bordo e ha tentato di rubare l'auto. Nel momento in cui l'uomo ha ingranato la marcia,ha cercato di lanciarsi al di fuori dell'abitacolo con la sorellina.Il ladro d'auto, a quel punto, aveva anche tentato di rapire i due bambini, trattenendo la piccola Skyler tirandola per il cappuccio della felpa. Il piccolo, tuttavia, è riuscito a lottare con l'uomo e a liberare la sorellina, per poi lanciarsi insieme a lei al di fuori dell'abitacolo. La nonna, accortasi di tutto, aveva anche tentato di fermare l'uomo, ma quando l'auto ha preso velocità non è riuscita a bloccarla e, dopo essere stata trascinata per qualche metro, ha desistito.Alla fine, l'uomo che aveva rubato l'auto e tentato di rapire i due bambini è stato identificato e firmato: si tratta di Delvir Singh, un 24enne ora accusato di furto d'auto, tentato rapimento e aggressione. Il capo della polizia, Rodney Muterspaw, ha elogiato il coraggio del piccolo Chance: «Ha trascinato la sorellina senza preoccuparsi della sua stessa incolumità, è qualcosa di incredibile alla sua età. Non c'è neanche da discuterne, questo bimbo è un piccolo eroe».