Bimbo di 10 anni muore in una sparatoria: ipotesi lite tra vicini

Un bambino di 10 anni è morto a New York dopo esser stato colpito da alcuni colpi di arma da fuoco esplosi da una macchina in corsa. Nella sparatoria, avvenuta intorno alle 21:30 di ieri, a rimanere ferito anche un ragazzo di 29 anni. L'episodio è avvenuto nel Queens. Le due vittime stavano camminando su un marciapiede in procinto di entrare in un complesso residenziale.

L'episodio, in cui sarebbero stati almeno sei i colpi sparati, sarebbe l'epilogo di una precedente lite tra vicini. La polizia è ora a caccia di un Suv nero. Il bimbo, colpito all'addome, è deceduto dopo il ricovero in ospedale.

10-year-old boy killed in NYC shooting https://t.co/1vPVAoeY0Z pic.twitter.com/qGEijP7bGw — New York Post (@nypost) June 6, 2021

Ultimo aggiornamento: Domenica 6 Giugno 2021, 16:51

