Bimba di 5 anni fa il dito medio alla recita di Natale: le foto virali sui social. Le parole della mamma

Mercoledì 18 Dicembre 2019, 18:14

Lei è una bambina di 5 anni, si chiamae di lei hanno. Il motivo? Alla sua, in una scuola di Maldon, nell’Essex, la bimba si è fatta fotografare da sua mamma mentre mostrava il suo dito medio: un gesto di cui non era nemmeno lei pienamente consapevole, perché non ne conosceva il significato. Ma le foto hanno fatto il giro dei social.Sua madre, la 33enne Carla Bovingdon, ha infatti postato le foto sul suo profilo Facebook spiegando appunto come Ella non fosse consapevole di ciò che significa il dito medio: «Le persone ridevano, io pensavo ‘Ella per favore basta’. Ma lei continuava a sollevare il dito, come per dire ‘mamma guardami’. È stato divertente, ma lo stava facendo innocentemente».Una versione, questa della mamma, che seppur non del tutto convincente, è stata presa per buona dal pubblico dei social: troppo giovane, la bimba, per avere qualche tipo di malizia. E la mamma al Mail ha raccontato di quanto è dolce la figlia, che in quella recita era peraltro vestita da angioletto: «È carina, la parte dell’angelo era perfetta per lei». Stando alle foto, meglio crederle sulla parola.