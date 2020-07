Bimba di 9 anni muore di coronavirus dopo alcune complicanze: «Non aveva mai avuto problemi di salute»

Ultimo aggiornamento: Monday 27 July 2020, 15:30

Muore ai perKimora ‘Kimmie' Lynum è una delle vittime degli Stati Uniti, la più giovane della Florida, stato in cui viveva con la famiglia. La piccola dopo aver contratto il covid si è aggravata fino a quando non è stato possibile fare più nulla per lei.Kimmie è sempre stata una bambina in salute, non ha mai avuto alcuna patologia pregressa, ma quando ha contratto il coronavirus, nonostante la giovanissima età, le sue condizioni hanno cominciato a peggiorare. La piccola è stata portata in pronto soccorso con la febbre molto alta, i medici hanno fatto il tampone che è risultato positivo ma hanno detto che avrebbe potuto fare la degenza in casa, poche ore dopo è morta.In breve tempo le sue condizioni sono precipitate, come riporta la stampa locale . Non si sa nemmeno come Kimmie sia potuta entrare a contatto con il virus visto che è sempre rimasta in casa e la mamma non ha voluto iscriverla nemmeno al centro estivo, proprio perché temeva il covid. La morte della bimba ha scosso tutta la comunità ed è stata anche avviata una raccolta fondi per aiutare la mamma rimasta anche recentemente vedova.