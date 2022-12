Liquore adulterato fa una strage in India: almeno 37 morti

di Redazione web

Liquore adulterato e tossico ha causato in India la morte di almeno 37 persone - alcune fonti, senza conferma, parlano di oltre 60 vittime - nelle ultime 48 ore nello stato indiano nord-orientale di Bihar, dove gli alcolici sono banditi e dove quindi fiorisce un mercato nero di prodotti clandestini, spesso contenenti il letale etanolo.

Negli ultimi tre giorni la polizia del Bihar ha arrestato oltre 100 persone accusate di commercio clandestino di alcol adulterato.

Nel 2019 ci furono 93 morti e oltre 200 intossicati

Non è la prima volta che succede una tragedia simile in India. Nel 2019 i morti per aver bevuto liquori tossici prodotti da distillerie clandestine furono 93 morti con oltre 200 intossicati

Ultimo aggiornamento: Sabato 17 Dicembre 2022, 08:55

© RIPRODUZIONE RISERVATA