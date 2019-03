Travestito da Batman sulla scena di un crimine si presenta ai poliziotti: «Posso aiutarvi?» Video

Lecce, febbre a 38, va in ospedale: «E' solo un virus intestinale». Dimessa, muore dopo due ore

Forse è entrato un po' troppo nella parte il cittadino di Kelowna, nella British Columbia (Canada) che si è vestito da Batman e si è presentato sulla scena di un crimine offrendo agli agenti il proprio aiuto.L’uomo, che è abbastanza conosciuto nella comunità locale e si fa chiamare «», gira a bordo di una Batmobile, un pick-up nero modificato con il logo dell’uomo pipistrello, e si esibisce in feste ed eventi a tema. Stavolta però non aveva a che fare con bimbi ma con criminali in carne ed ossa. Le pattuglie di poliziotti in azione e con le pistole in pugno lo hanno allontanato, spiegando di «avere tutto sotto controllo».