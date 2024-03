Bambino eroe salva la mamma incinta dall'ex compagno appena uscito dal carcere: ucciso a coltellate a 11 anni

di Redazione web

Quando l'ex fidanzato della sua mamma ha cominciato a minacciarla armato di coltello non ci ha pensato due volte, e si è messo tra loro nel tentativo di proteggere la donna, incinta di 33 settimane. Un gesto eroico, che gli è costato la vita: così è morto un bambino di soli 11 anni, ucciso da quell'uomo violento che era uscito dal carcere solo il giorno prima.

L'omicidio

Il terribile omicidio di Jayden Perkins è avvenuto mercoledì a Chicago. Anche la mamma del coraggioso bambino e di un altro figlio di 5 anni, Laterria Smith, è stata aggredita dal suo ex fidanzato violento, il 37enne Crosetti Brand, e si trova ora in condizioni critiche. L'uomo è stato accusato di omicidio di primo grado per la morte del piccolo Jayden e di tentato omicidio per l'aggressione alla ex compagna.

I precedenti

Una tragedia annunciata, dal momento che Brand era stato già condannato a 16 anni per invasione domestica e solo il giorno prima dell'aggressione era stato rilasciato sulla parola. La vittima aveva addirittura ottenuto un ordine di protezione contro di lui 20 anni fa per atti di violenza e minacce, ma non è bastato a impedire all'uomo di minacciarla con messaggi e appostamenti sotto casa mentre era in libertà condizionale.

La solidarietà

L'azione eroica di Jayden, che ha pagato con la vita il suo tentativo di proteggere sua madre, ha suscitato una profonda commozione nella comunità e oltre. I vicini e gli amici del giovane hanno organizzato una veglia in suo onore. La tragedia ha anche catalizzato un'ondata di sostegno per la famiglia della vittima, con una raccolta fondi che ha superato i 27.000 dollari in breve tempo.

