Julen Rosello

La speranza perè finita: ildi due anni caduto in unartesiano vicino Malaga è stato trovatostanotte. Il cadavere del bambino caduto nel13 giorni fa è stato ritrovato all'1.25 della notte tra venerdì e sabato. Appresa la notizia, ildi Julen ha avuto uned è stato soccorso dal personale di un'ambulanza presente all'uscita del. Non si hanno ancora notizie delle sue condizioni.Il corpo del piccolo è stato localizzato dai soccorritori ad una profondità di 70 metri del, in tutto 107 metri con un diametro tra i 25 ed i 30 centimetri, che era stato scavato illegalmente. «All'una e 25 di questa notte, le squadre di soccorso sono arrivate nel punto del pozzo dove si trovava Julen ed hanno localizzato il corpo senza vita del piccolo». È questa la dichiarazione che, poco dopo le due di notte, ha rilasciato un portavoce delle autorità locali alle centinaia di giornalisti che hanno seguito per giorni le complesse operazioni di soccorso che hanno coinvolto ingegneri, minatori e volontari.