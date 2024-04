Bimbo più peloso al mondo: Jaren soffre di ipertricosi, colpisce una persona su un miliardo. Cos'è la “sindrome del lupo mannaro”

di Redazione web

C'è un bambino nelle Filippine che sembra un cucciolo di lupo: è nato con una malattia che colpisce una persona su un miliardo. Questa sindrome rarissima ha reso il suo volto e il corpo pieno di peli lunghi e scuri. La mamma ora rivela che si sentiva in colpa al momento della nascita: «Mi sento in colpa quando è nato a causa delle voglie che avevo».

La sindrome del lupo mannaro

Si tratta di un'anomalia davvero rara: l'ipertricosi colpisce un nascituro ogni miliardo (infatti, dal Medioevo a oggi, il mondo ha conosciuto meno di un centinaio di casi). Il bambino filippino, la cui immagine sta facendo il giro del web, si chiama Jaren Gamongan, ha 2 anni e un aspetto insolito, ma è giocoso e sorridente come ogni altro coetaneo. Il piccolo è nato con una folta chioma nera e tantissimi peli su tutto il corpo, anche sulle guance e sulla schiena: è stato definito il bambino più peloso del pianeta. Questa malattia viene chiamata "sindrome del lupo mannaro", fa sì che i peli crescano in modo continuo e non ha ancora una cura. La mamma, di nome Alma, si è sentita responsabile per la condizione del figlio: ha creduto che l'aspetto di Jaren fosse dovuto al suo desiderio, mentre era in gravidanza, di mangiare i gatti.

Il futuro di Jaren

La sindrome del lupo mannaro non ha gravi conseuenze sul corpo del piccolo, ma la famiglia ha notato che appaiono molte eruzioni cutanee accompagnate da prurito durante i mesi più caldi. A questo si aggiunge la paura che il bambino venga discriminato a scuola: i famigliari iniziano a preoccuparsi dei potenziali atti di bullismo che potrebbe subire. Perciò i genitori hanno deciso di sottoporre Jaren all'epilazione laser. La mamma al momento ha deciso di iniziare con una decina di sedute, per poi attendere di vedere i risultati e stabilire se continuare. Alma, però, vorrebbe che fosse lo Stato a occuparsi delle spese per il trattamento: si tratta di 41 euro a seduta, ovvero 2.500 PHP che, nelle Filippine, rappresentano una cifra considerevole.

