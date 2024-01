Ballerina mangia dei biscotti, va in choc anafilattico e muore: sull'etichetta «mancava un ingrediente a cui era allergica»

di Redazione Web

Una ballerina professionista di New York è morta a 25 anni dopo aver mangiato dei biscotti che non contenevano la dicitura "arachidi" alle quali era allergica. La ragazza è andata prima in shock anafilattico, poi è deceduta a causa della negligenza di un forno che ha dimenticato di rinnovare l'etichetta degli ingredienti, dopo averne modificato la ricetta. Órla Baxendale, originaria di Manchester, si era trasferita nella "Grande Mela" per frequentare la Ailey School, una compagnia di danza moderna.

Le dinamiche

La ragazza mangiava un biscotto alla vaniglia quando a un tratto l'è mancato il respiro ed è andata in choc anafilattico.

Le indagini

Dopo la morte della giovane ballerina la polizia ha aperto un fascicolo per indagare sulla sua morte. Secondo il legale della vittima «è stata commessa una grave negligenza da parte del produttore e dei venditori per non aver indicato sulla confezione dei biscotti che il prodotto conteneva arachidi».

