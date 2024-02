Israele, Netanyahu: «Respingere nascita Stato palestinese». Poi evoca l'allargamento della guerra al Libano

Guerra Israele, la diretta di oggi 18 febbraio.

di Lorenzo Vita

Avanzare su Rafah, la città dove Hamas è asserragliata insieme a più di un milione di palestinesi, o dare ascolto agli avvertimenti della comunità internazionale. Continuare con l'intransigenza nei negoziati, o accettare un compromesso con Hamas su aiuti e tregua in cambio della liberazione degli ostaggi. Ristabilire rapporti proficui con il migliore alleato di Israele, gli Stati Uniti, disinnescando le tensioni, o proseguire sulla strada del gelo con Joe Biden, magari sperando in un cambio della guardia alla Casa Bianca. Per il primo ministro Benjamin Netanyahu si avvicina il momento della scelta. O delle scelte. E la conferenza stampa di ieri ha fatto capire che per Bibi è ancora il momento della linea dura e soprattutto di escludere le lezioni anticipate. Intanto al 134esimo giorno di guerra, l'Idf sta continuando a martellare il centro della Striscia e Khan Yunis, nel sud. Il portavoce militare ha detto che nell'ospedale sono «stati arrestate circa 100 persone sospettate di attività terroristica».

