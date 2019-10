Arnold Schwarzenegger, altro che ecologista: eccolo in giro col mega fuoristrada militare d'epoca a sei ruote

Piero Pelù duetta con Greta Thunberg in Picnic all'Inferno

Mercoledì 9 Ottobre 2019, 20:22

In pubblicoè divento une ultimamente ha anche prestato alla giovane attivista Greta Thunberg una Tesla, auto ad alimentazione elettrica, per girare per le strade senza inquinare per le strade . Nel privato però l’attore ed ex governatore della California sembra un po’ meno attento all’ambiente di quanto dovrebbe.Arnold “Terminator” Schwarzenegger infatti per ritirare un pacco Amazon in un punto di consegna, benché sia in possesso di una Hummer che ha fatto convertire a motore elettrico, si è spostato con un enorme mezzo militare d’epoca davvero poco ecologico.Arnold, come dimostrano gli scatti pubblicati da “Diva e donna”, si è recato all’appuntamento a bordo di un enorme van fuoristrada a sei ruote che ricorda un mezzo per uso bellico prodotto alla fine degli anni 70 da un’azienda austriaca. L’attore, in abbigliamento sportivo, è accompagnato dalla moglie Heather Milligan, e una volta ritirato il pacco è poi costretto, data l’altezza da terra del veicolo, ad arrampicarsi sullo sportello per riuscire a occupare il posto di guida.