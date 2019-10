Piero Pelù "duetta" con Greta Thunberg in Picnic all'Inferno: una canzone per l'ambiente

Mercoledì 9 Ottobre 2019, 11:32

© RIPRODUZIONE RISERVATA

L'attenzione ai temi ambientali arriva nell'ultimo singolo diL'artista, da sempre attento alla salute del pianeta Terra, pubblica "". Il singolo, in uscita dal 18 ottobre, riprende in modo inaspettato il discorso diventato ormai celebre che la giovane Greta Thunberg , simbolo del movimento, pronunciò nel 2018 a Katowice. Il risultato è un insolito "duetto" tra il cantante in pausa daie l'attivista svedese.ha riscosso l'approvazione della famiglia Thunberg e della stessa Greta. Del resto, non è la prima volta che attraverso i suoi brani Piero Pelù pone l'accento sulle tematiche ambientali (da Peste, nel 1988, a Eutòpia, 2016). Il video del singolo, prodotto da Pelù e Luca Chiaravalli, sarà presentato con un trailer in anteprima a IMAGinACTION, il Festival del videoclip che si terrà a Ravenna dall'11 al 13 ottobre.sarà impegnato dal 13 novembre nel Benvenuto al mondo tour, sei concerti in altrattante città italiane con prima tappa Roma.13 novembre - Roma, Atlantico Live15 novembre - Bologna, Estragon16 novembre - San Biagio di Callalta (Treviso), Supersonic Music Arena19 novembre - Milano, Alcatraz20 novembre - Venaria Reale (Torino), Teatro della Concordia22 novembre -Firenze, Tuscany Hall