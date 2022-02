Amsterdam, liberati gli ostaggi dell'uomo armato nell'Apple Store. Bloccato l'assalitore

Si è concluso senza spargimento di sangue il blitz per liberare le persone tenute in ostaggio ieri sera ad Amsterdam da un uomo armato, all'interno di un Apple Store a Leidseplein, una delle zone della movida. La polizia ha bloccato l'assalitore e liberato gli ostaggi.

Dopo diverse ore di terrore, nella tarda serata di ieri la polizia è riuscita a fermare l'uomo armato che aveva tenuto in ostaggio i clienti del negozio. A differenza di quanto emerso nelle prime ore, è stato un solo uomo, e non due, a seminare il terrore nell'Apple Store. L'attacco era iniziato intorno alle 17.40, quando l'assalitore aveva fatto irruzione nel negozio, forse a scopo di rapina (ma il motivo non è ancora chiaro). Con una pistola, l'uomo ha tenuto per ore sotto tiro un cliente, mentre la zona veniva evacuata e messa in sicurezza dagli agenti, bloccando all'interno dei locali vicini gli avventori, cui è stato chiesto di tenersi lontani dalle finestre. In serata una prima svolta, con la liberazione di diverse persone bloccate dentro il negozio, che si snoda su più piani.

Poco prima delle 23, secondo la ricostruzione dei media locali, l'ostaggio è poi riuscito a scappare, seguito dal sequestratore che è stato bloccato dalla polizia. Gli agenti lo hanno tenuto sotto tiro mentre un robot si accertava che non avesse con sé esplosivi. L'uomo è stato quindi portato via in ambulanza. Le sue condizioni non sono state chiarite. Nel frattempo, anche le altre persone rimaste bloccate nell'edificio sono state evacuate.

Ultimo aggiornamento: Mercoledì 23 Febbraio 2022, 10:35

