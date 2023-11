Amina Milo libera, rilasciata la 18enne pugliese arrestata in Kazakistan per traffico di droga: «Sto bene, ancora non ci credo»

di Redazione web

È stata liberata Amina Milo, la 18enne pugliese che era stata arrestata in Kazakistan con l'accusa di traffico di droga. «Mi sento bene ora, grazie a tutti per l'aiuto, non ci sto credendo», ha commentato all'Ansa la giovane, che era detenuta dallo scorso luglio in un carcare di Astana.

La vicenda

La mamma della giovane aveva fatto appello alle istituzioni italiane per liberare la figlia, detenuta dallo scorso luglio ad Astana.

In giornata il ministro degli Esteri Antonio Tajani aveva fatto sapere che «la nostra ambasciata sta facendo tutto il possibile, speriamo che possa uscire quanto prima dalla detenzione». Il ministro aveva aggiunto: «Stiamo seguendo la vicenda, ci sono state decine e decine di telefonate con la famiglia e interventi, visite. Faremo verificare tutto ciò che è accaduto, questo non è un tema che è stato preso sotto gamba dalla nostra ambasciata».

Gli agenti indagati per tortura

Alcuni poliziotti sarebbero indagati per torture nell'inchiesta che la Procura speciale di Astana, in Kazakistan, ha aperto per fare luce sugli abusi che la 18enne italiana Amina Milo ha denunciato di aver subito durante i giorni in cui sarebbe stata detenuta da alcuni agenti in un appartamento «segreto» dove sarebbe stata «maltrattata e picchiata» e dove avrebbe «subito dei tentativi di stupro».

