Alluvione in Kentucky, le vittime salgono a 25. Morti 4 fratellini, erano in una roulotte portata via dall'acqua

Salgono a 15 i morti delle devastanti alluvioni che hanno colpito il Kentucky negli Usa, nella notte, tra le quali ci sono anche dei bambini. Lo ha detto in un'intervista alla Cnn il governatore del Kentucky, Andy Beshear, che ha definito il disastro il «peggiore nella storia» dello Stato.

Gabriella Carsano morta, la “mamma-nonna” a cui tolsero la figlia perché “inaffidabile”

Le alluvioni hanno colpito anche il Nevada e Las Vegas in particolare. Diversi casino, tra cui l'iconico Caesars Palace, sono stati allagati come mostrano i video sui social media. Inondate anche le strade del centro della città, l'aeroporto e molti negozi che sono stati travolti dall'acqua. Al momento, per fortuna, non c'è nessuna vittima nè feriti.

Le alluvioni sono state causate dalle piogge torrenziali che hanno battuto da giovedì la regione statunitense dell'Appalachia. L'acqua è tracimata da argini e pendii inondando case, stabilimenti e strade nel Kentucky orientale. I soccorritori hanno utilizzato elicotteri per trarre in salvo numerose famiglie rifugiatesi sui tetti delle loro abitazioni.

Una coppia ha perso tutti e quattro i suoi figli

Tra le tragiche storie che cominciano a emergere a 24 ore dal disastro c'è quella di una coppia che ha perso tutti i suoi quattro figli: avevano otto, sei, quattro e due anni e vivevano in una roulotte che è stata inondata dall'acqua e trascinata via.

Biden dichiara lo stato d'mergenza

Joe Biden ha dichiarato lo stato d'emergenza in Kentucky, devastato dalle alluvioni che hanno ucciso almeno 15 persone. Il presidente ha dato ordine di inviare aiuti nello Stato colpito ormai da giorni di maltempo. Lo riferisce la Casa Bianca in una nota. Biden ha deciso inoltre uno stazniamento di fondi federali per sostenere i governi locali nella riscostruzione post disastro e la gestione delle emergenze. La zona colpita dal maltempo è una delle più povere degli Stati Uniti. (

Ragazzo morto a 300 all'ora sul Gra, murale cancellato https://t.co/AU4CqDvcTF — Leggo (@leggoit) July 30, 2022

Ultimo aggiornamento: Sabato 30 Luglio 2022, 08:16

© RIPRODUZIONE RISERVATA