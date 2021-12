L'albero di Natale di Downing Street acceso per errore (da una deputata). Il retroscena comico

Albero di Natale acceso un'ora prima della cerimonia ufficiale. Un errore fatto innavertitamente dalla deputata Carolyn Harris che ha illuminato il simbolo natalizio al numero 10 di Downing street (Londra), sede degli uffici del premier britannico Boris Johnson. Ironicamente, quando il premier Johnson è arrivato per l'accensione, non è riuscito al primo colpo.

Leggi anche - Milano, accensione dell'albero in piazza Duomo: simbolo della rinascita

La parlamentare doveva partecipare ad una riunione a Downing street, ma la porta d'ingresso non si apriva. Per cui, ha cercato un campanello e ha spinto un bottone grigio. In quel momento si è aperta la porta e si sono accese le luci dell'albero.

«L'albero di Natale è proprio bello», ha detto Harris entrando, ma quando le hanno risposto «Sì, il primo ministro lo accenderà fra un'ora», la deputata ha capito che qualcosa non andava. Dopo «ho riso fino alle lacrime» con altri deputati, ha raccontato Harris alla Bbc gallese. Ad accentuare tutto è stato il momento successivo quando, al momento della cerimonia in cui i bambini che cantavano le canzoni di Natale, Johnson non è riuscito ad accendere l'albero al primo colpo e ha dovuto ripetere l'operazione una seconda volta.

Ultimo aggiornamento: Sabato 11 Dicembre 2021, 15:32

© RIPRODUZIONE RISERVATA