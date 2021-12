Milano, accensione dell'albero in piazza Duomo: simbolo della rinascita

di Maria Bruno

Occhi a cielo e naso all'insù per ammirare il maestoso albero illuminato in piazza Duomo. All'imbrunire, con una piazza gremita di gente, il sindaco Beppe Sala ha dato il via al classico countdown per accendere l'albero nella piazza più centrale della metropoli. Alto 26 metri, realizzato grazie al supporto GVA Redilco & Sigest, l'albero è il simbolo della rinascita, come ha sottolineato il primo cittadino: «Siamo qui e questo è già un passo avanti, è tutto in sicurezza. Sarà un Natale quasi normale».

Leggi anche - Milano, neve e freddo polare per l’Immacolata: minime a -9°

La gente ha sfidato il freddo polare di queste ore per attendere l'illuminazione del "simbolo della rinascita". Mercatini, folla di gente ed eventi: sembra che una velata normalità stia prendendo piede in prossimità del periodo natalizio, seppur con la massima prudenza e in sicurezza. La speranza che si possa ritornare alla vita pre covid è sempre più forte.

Ultimo aggiornamento: Lunedì 6 Dicembre 2021, 19:53

© RIPRODUZIONE RISERVATA