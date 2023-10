L'aereo è pieno di lottatori di sumo: «Pesano troppo». La compagnia costretta a organizzare un volo extra

di Redazione web

«I passeggeri pesano troppo, serve un volo extra solo per loro». La Japan Airlines, compagnia di bandiera giapponese, ha programmato un volo last minute perché l'aereo diretto all'isola di Amami Oshima aveva un peso eccessivo, con conseguenti problemi di sicurezza. Motivo? Era pieno di lottatori di sumo, diretti a un evento a Sud del Giappone.

Cosa è successo

Il quotidiano giapponese Yomiuri Shimbun ha spiegato che per i lottatori in partenza sono stati necessari due Boeing 737-800 uno in partenza dall'aeroporto Haneda di Tokyo e l’altro dall'aeroporto Itami di Osaka. Il giorno prima del volo, la compagnia aerea ha ricevuto la lista dei passeggeri, scoprendo della presenza della folta comitiva di lottatori di sumo, dal peso medio di 120 chili per uno, ossia 50 in più rispetto ai 70 standard. Così, la Japan Airlines ha deciso di programmare un volo speciale da Haneda per disperdere il carico.

