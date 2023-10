Venezia, tutti i voli bloccati a causa dei gabbiani: pericolo bird strike. Su uno degli aerei dirottati c'era Zaia

di Redazione web

L'aeroporto Marco Polo di Venezia è stato chiuso dalle 9.54 alle 10.45, per uno stormo di gabbiani posizionato in testata pista. Lo sottolinea il Gruppo Save spiegando che sono partite le usuali attività necessarie a garantire la piena sicurezza per passeggeri e operatori. «Per questo, a tutela della sicurezza, l'aeroporto è stato chiuso dalle 9.54 alle 10.45, in accordo con Enav, e alcuni voli sono stati indirizzati su altri scali, quali Treviso, Verona, Trieste, Milano - osserva il Gruppo -. Al fine di allontanare lo stormo, sono stati utilizzati tutti gli strumenti previsti, tra cui il falco comandato dal falconiere e i dissuasori acustici. Si tratta di strumenti rispettosi della fauna in grado di garantire al tempo stesso la sicurezza». L'aeroporto è tornato regolarmente operativo alle ore 11.20.

Tra i voli dirottati anche quello di Zaia

Tra i voli che sono stati dirottati vi è anche quello da Roma su Venezia con a bordo il Presidente del Veneto Luca Zaia.

