Aereo elettrico vola per la prima volta: in cielo per 15 minuti. È la nuova era dell'aviazione

Un idrovolante completamente elettrico costruito per fini commerciali ha fatto la storia con il suo volo inaugurale a Vancourver in Canada. La compagnia Harbour Air, che gestisce trasporta mezzo milione di passegeri all'anno, ha fatto volare l'aereoplano elettrico costruito da MagniX per 15 minuti lungo il fiume Fraser.



«Questo volo storico rappresenta l'inizio della terza era dell'aviazione, quella elettrica» ha commentato la compagnia in un comunicato. I benefici dei velivoli includono costi operativi più bassi e emissioni inquinanti nulle. Finora però, si sono rivelati una sfida ingegneristica molto più difficile rispetto ad altri veicoli elettrici, come treni e automobili.



La quantità di energia necessaria per far decollare un aereo elettrico richiede grandi batterie e motori che rendono il volo difficoltoso. La Harbour Air ha fatto sapere che ha intenzione di convertire altri aerei, con l'obiettivo di rendere elettrico tutto il suo arsenale di più di 40 idrovolanti, aggiungendo che potrebbero volerci fino a due anni.



Rimangono altre problematiche da risolvere, come l'autonomia degli aerei, che per il momento è limitata a 100 miglia, dopo di che le batterie devono essere ricaricate. «Per ora non è quanto vorremmo - ha detto Roei Ganzarski, direttore esecutivo di MagniX - ma è abbastanza per dare il via a questa rivoluzione. Se le persone sono disposte a guidare un'auto per un'ora per andare a lavoro, perchè non volare per 15 minuti?



Progressi nei voli completamente elettrici dovrebbero presto risolvere qualsiasi limite di autonomia. Un aereo elettrico non commerciale ha già attraversato l'Atlantico e il Pacifico in un tour intorno al mondo nel 2017. Giovedì 12 Dicembre 2019, 10:15

