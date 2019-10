Adolescente respira spore di una muffa tossica e muore a 14 anni

Gemelline di tre anni trovate morte in auto sotto al sole nel cortile di casa

Giovedì 3 Ottobre 2019, 19:46

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Una ragazza diè stata ricoverata per 3 settimane in gravissime condizioni prima di morire a causa di uncausata da una muffa tossica. Jade Owens, di Manchester, ha iniziato a tossire sangue, così è stata portata in ospedale dove i medici hanno scoperto che aveva un'infezione grave e il diabete, così l'hanno messa in coma farmacologico per non aggravare la sua condizione.Non si sa come la ragazza sia entrata a contatto con la muffa, amava fare sport all'aperto, quindi potrebbe aver respirato delle spore. Normalmente questo tipo di muffa non causa la morte se non in persone con il sistema immunitario indebolito come quello della 14enne. Jade, infatti, aveva il diabete di Tipo 1, anche se non le era stato ancora diagnosticato, e questo l'ha esposta maggiormente all'infezione.Inzialmente la ragazza ha iniziato ad avere dei sintomi simili a quelli dell'influenza, così hanno chiamato il medico che le ha prescritto degli antibiotici per una bronchite. Dopo qualche giorno è peggiorata e ha iniziato a tossire sangue così l'hanno subito portata in ospedale, come riporta anche la stampa locale . Jade è stata messa in coma ma era riuscita a svegliarsi, nonostante le preoccupazioni dei medici sembrava stare meglio. Improvvisamente ha avuto una brutta crisi respiratoria da cui non è riuscita a salvarsi.