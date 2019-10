Gemelline di tre anni trovate morte in auto sotto al sole nel cortile di casa

Mercoledì 2 Ottobre 2019, 10:51

sotto al sole. Sono scomparse dalla vista della badante. Dopo una lunga ricerca, le ore d'ansia, le hannoche, domenica scorsa, ha raggiunto i 33 gradi. Nessuno sa come siano entrate nell'auto parcheggiata davanti la casa. È successo in Georgia, negli Stati Uniti, e la polizia ha già definito la morte delle piccole comesono state trovate all'interno del veicolo dal loro badante.Raelynn e Payton erano state date in affidamento per più di un anno. La vera mamma delle piccole era rimasta incinta sei mesi dopo aver perso la sua prima figlia, morta cinque settimane dopo la nascita. Il dolore per questo dramma non aveva permesso a lei e al marito di crescere le due bambine, decidendo così di darle in affidamento. Le andavano a trovare ogni venerdì., dichiara la mamma Skye Keyes a WTOC-TV La polizia ha anche affermato che i genitori adottivi dei bambini non erano presenti al momento della tragedia e non è chiaro come le due gemelle sia entrate in auto. Sul posto era presente la badante, che ha chiamato le forze dell'ordine dopo averle trovate in auto.Il rapporto del coroner ha concluso che le due gemelline sono morte a causa di un colpo di calore e che i decessi sono stati accidentali.