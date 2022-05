Nuovi scenari economici globali, le sfide da superare per l'#Italia2030: il Webinar del Messaggero

Nuovi scenari economici globali: le sfide da superare per l'#Italia2030 è il Webinar in streaming oggi su ilmessaggero.it, ilgazzettino.it, ilmattino.it, corriereadriatico.it, quotidianodipuglia.it, in diretta da Villa Miani a Roma, che ha come argomento la nuova emergenza umanitaria, economica e militare che l'Unione europea è chiamata a fronteggiare. L'incontro organizzato da moltoeconomia.it si aprirà alle 9.45 con i saluti e l'introduzione di Massimo Martinelli direttore del Messaggero.

Interverranno Paolo Gentiloni, Commissario europeo per l'Economia, Franco Bernabè Presidente del consiglio di amministrazione Acciaierie d'Italia, Giampiero Massolo Presidente Atlantia S.p.A., Claudio Descalzi AD Eni, Elena Patrizia Goitini AD BNL e Responsabile BNP Paribas per l'Italia, Pietro Salini AD Gruppo WeBuild, Franco Gabrielli Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, Paola Severino Presidente della Scuola Nazionale dell'Amministrazione e Vicepresidente Luiss, Giancarlo Giorgetti Ministro dello Sviluppo Economico, Mara Carfagna Ministra per il Sud e la Coesione territoriale. Moderano Maria Latella e Osvaldo De Paolini.

Ultimo aggiornamento: Giovedì 5 Maggio 2022, 08:02

© RIPRODUZIONE RISERVATA