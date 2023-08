Ryanair: «Noi investiamo in Italia, il governo fa decreti illegali»

«Siamo contenti di annunciare le nuove rotte ma mentre Ryanair investe in Sardegna, trainando la crescita dell'isola con investimenti reali, il governo italiano, purtroppo, fa esattamente il contrario col suo decreto illegale e fuorviante che fissa un tetto ai prezzi, violando i regolamenti Ue e allontanando Ryanair dall'isola». Così l'amministratore delegato di Ryanair Eddie Wilson, ribadendo che «se il decreto non sarà cancellato Ryanair sarà costretta a tagliare le sue attività su Sardegna e Sicilia nell'estate e inverno 2024 e ciò vorrà dire meno passeggeri a tariffe più alte».

«Ryanair lancia oggi cinque rotte nazionali da e per Alghero per l'inverno 2023»

«Ryanair lancia oggi cinque rotte nazionali da e per Alghero per l'inverno 2023, fornendo ancora più collegamenti tra la Sardegna e il resto dell'Italia». Lo annuncia la compagnia irlandese in una nota, spiegando che «opererà oltre 30 voli settimanali tra Alghero e destinazioni come Bologna, Milano-Bergamo, Milano-Malpensa, Napoli e Pisa. Queste rotte nazionali da e per Alghero durante la bassa stagione invernale dimostrano l'impegno di Ryanair per l'isola», sottolinea la compagnia di Dublino.

Ultimo aggiornamento: Venerdì 11 Agosto 2023, 12:47

© RIPRODUZIONE RISERVATA