Roma, doppio focus dell'Università di Tor Vergata su marketing digitale e AI

Due appuntamenti organizzati giovedì 14 settembre a partire dalle ore 14:30 a Roma presso Binario F dal Master in Economia e Management della Comunicazione e dei Media dell’Università di Roma Tor Vergata nell’ambito della Rome Future Week® puntano l'attenzione su innovazione tecnologica per la comunicazione d’impresa, i social media, l'intelligenza artificiale.

Il primo focus è “Extended Web Marketing and Communication. Strategie di marketing e comunicazione digitale per l’impresa che evolve”, moderato e introdotto da Simonetta Pattuglia, Direttrice del Master in Economia e Management della Comunicazione e dei Media dell’Università di Roma Tor Vergata.

«Il marketing e la comunicazione digitale sono in rapidissima evoluzione e, con la diffusione delle analisi dei dati e l’implementazione dell’Intelligenza Artificiale, è prevista in logica cogenerativa una crescente personalizzazione delle proposte dei brand verso i consumatori e potenzialità di business ancora inesplorate per le imprese. Le organizzazioni, oltre a raggiungere nuovi e sempre più circoscritti segmenti di mercato, interagiranno in maniera sempre più diretta e coinvolgente con i consumatori e con i pubblici.» commenta così il nuovo scenario la professoressa Pattuglia. Interverranno Paola Aragno Partner di Eikon Strategic Consulting, Fabio Insenga, vicedirettore di Adnkronos, Emanuele Mazzi (Innovation Director di Uniting), Valeria Chiappini (Associate Brand Director Brand Strategy & Guidance di Kantar) e Mariano Tredicini (Head of Social Platforms & TIM Data Room di TIM).

A seguire il secondo appuntamento alle ore 16.40 in collaborazione con Justbit ed EPR Comunicazione, “Business Digital Evolution.

Iole Quercia, Head of Digital Communications Italy di Enel, Francesca Chiocchetti, Public Affairs Director di Wind Tre, Leonardo Murizzi, Digital Lead di Johnson & Johnson Italia, Diego Fornero, Social Media Strategy Consultant, Pasquale Quaranta, Diversity Editor de La Stampa e Carmine Esposito, Partner & Chief Sales Officer di Justbit si confronteranno su come stanno evolvendo le imprese in ottica di comunicazione digitale,

