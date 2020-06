Reddito di emergenza fino a 840 euro al mese, la domanda va fatta entro il 30 giugno

che non hanno avuto altre indennità Covid , né sono beneficiarie del reddito di cittadinanza può arrivare fino a 840 euro al mese nei casi in cui ci siano almeno quattro componenti e uno di questi sia disabile. Lo chiarisce una circolare Inps che sottolinea come l'importo sia erogato per due mesi per fare fronte alle difficoltà economiche legate all'emergenza epidemiologica da Covid 19

La domanda va fatta entro il 30 giugno. Il limite massimo con una famiglia di almeno quattro persone se non ci sono persone in condizione di disabilità sarà di 800 euro. Si potrà chiedere se il reddito familiare ad aprile non supererà il limite previsto per il sussidio, quindi 800 euro per una famiglia di quattro persone senza disabili. Il beneficio è di 400 euro se la famiglia ha un unico componente. Il valore del reddito a cui si guarda è quello di aprile 2020. Il Rem può essere richiesto all'Inps, esclusivamente on line presentando domanda sul sito (con il Pin, lo Spid, la Cns e o la carta di identità elettronica) o attraverso i patronati.I dati relativi ai requisiti e alle incompatibilità, autodichiarati nella domanda, spiega l'Inps, saranno oggetto di verifica, anche a campione. Per la verifica dei requisiti saranno accettate le attestazioni Isee con indicatori ordinario e corrente., nel mese di aprile 2020, inferiore alla soglia corrispondente all'ammontare del beneficio. Si utilizza una scala di equivalenza con un valore pari a uno per il primo componente, 0,4 per i componenti adulti e 0,2 per i minori fino a un massimo totale di 2 (2,1 se ci sono disabili). Una famiglia di due adulti può ottenere 560 euro.bisogna avere un valore del patrimonio mobiliare familiare con riferimento all'anno 2019 (verificato al 31 dicembre 2019) inferiore a 10.000 euro (fino a 20.000 euro per una famiglia di almeno tre persone o 25.000 se un componente è in una situazione di disabilità). Il valore Isee attestato dalla Dichiarazione sostitutiva unica deve essere inferiore a 15.000 euro. Il Rem - sottolinea l'Inps - si configura come misura residuale rispetto alle altre misure Covid e viene erogato esclusivamente se nessuno dei membri del nucleo richiedente abbia già usufruito delle altre indennità emergenziali e se non ci siano nel nucleo persone che hanno la pensione o un reddito da lavoro dipendente superiore alla soglia massima di reddito familiare, individuata in relazione alla composizione del nucleo.