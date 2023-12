Pensione, i giovani italiani ci andranno a 71 anni. L'allarme lanciato dall'Ocse

Chi inizia a lavorare ora andrà in pensione a 71 anni, l'età più alta tra paesi Ocse dopo la Danimarca. Lo scrive l'Ocse nel Rapporto Pensions at a glance spiegando che il dato è legato all'aspettativa di vita. «Per chi entra ora nel mercato del lavoro - si legge - l'età pensionabile normale raggiungerebbe i 70 anni nel Paesi Bassi e Svezia, 71 anni in Estonia e Italia e anche 74 anni in Danimarca».

Nel 2023, «l'età pensionabile legale in Italia è di 67 anni, in forte aumento dopo le riforme attuate durante la crisi finanziaria globale». Ma l'Italia «garantisce un ampio accesso al pensionamento anticipato, spesso senza una penalità».

Ultimo aggiornamento: Mercoledì 13 Dicembre 2023, 11:14

