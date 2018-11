Manovra, il vertice diventa un giallo. Conte vede Salvini e Giorgetti

Diventa un caso il vertice di governo sulla manovra.



C'è stato un «incontro informale», questa mattina, del presidente del Consiglio Giuseppe Conte anche con il vicepremier Luigi Di Maio «per un aggiornamento sulla Libia e la manovra», affermano fonti di Palazzo Chigi

del M5s, secondo le quali un vertice di governo «si terrà appena il presidente del Consiglio tornerà da Palermo». Il rientro a Roma è al momento previsto per domani pomeriggio.

«Non c'è stato nessun vertice, non era previsto. C'è stato un fraintendimento. C'è stato solo un incontro informale e rapido tra Conte, Salvini e Giorgetti». E' stato poi la precisazione di Rocco Casalino, portavoce del presidente del Consiglio Giuseppe Conte, che corregge quanto detto poco prima da fonti leghiste di Palazzo Chigi, secondo le quali la riunione era in corso, con la partecipazione del presidente del Consiglio Giuseppe Conte. Alla riunione, secondo fonti della Lega, non avevano partecipato né Luigi Di Maio né il ministro dell'Economia Giovanni Tria. Al vertice, sempre secondo il Carroccio, c'era invece il vicepremier Matteo Salvini.



A chi gli domanda se la riunione si terrà al rientro da Palermo: «No, stiamo partendo ora per Palermo. Non penso affatto a questo punto si terrà un vertice».