Manovra, le micronorme dalle buste paga alla Bolkestein. E spuntano i rimborsi viaggio ai membri Cnel

Al Senato hanno introdotto un fondo da un milione per conservare e informatizzare gli archivi di partiti e sindacati. Ma anche raccolto l'occasione per prevedere che dal 2020 le radio in vendita siano digitali. Alla Camera introdotto una norma che dal 2019 obbliga al divieto di cotton fioc non biodegradabili e stanziato un milione per il centro di arte contemporanea Maxxi L'Aquila.



La Manovra a ridosso delle elezioni politiche è diventato l'ultimo treno normativo per introdurre misure e finanziare piccole spese. Così dai ministeri ai singoli parlamentari di ciascuno schieramento politico, tutti hanno utilizzato la manovra per raccogliere un ultimo «desiderata». C'è la norma sui pompieri nonni - per l'assunzione di personale volontario anche oltre la 'deroga' di 37 anni già ora prevista - e quella per obbligare le Poste a consegnare i pacchi fino a 5 kg per favorire la sfida ad Amazon.



Una norma introduce il «legittimo impedimento» per le avvocatesse in stato di gravidanza e un'altra consente ai partiti non presenti in parlamento di tagliare di un quarto l'obbligo della raccolta delle firme per presentare liste alle elezioni. È decisamente senza risvolti di finanza pubblica ma che guarda ai Radicali e a tutte le liste civetta in arrivo. In barba agli appelli per ridurre la selva di sconti fiscali, agevolazioni, detrazioni, bonus arrivano nuove «tax expenditure». Gli enti locali avranno un bonus fiscale del 50% se installano lampioni 'green', a risparmio energetico.



Vengono estesi i benefici fiscali per le donazioni «anti-spreco», non solo di alimenti, ma anche di prodotti per l'igiene e la cancelleria. Per i farmaci l'estensione viene fatta anche per le farmacie, le parafarmacie e i grossisti. C'è il superammortamento per le spese di innovazione tecnologica voluto da M5s e un credito d'imposta del 36% per le aziende che utilizzano plastica riciclata. Una indennità di 30 euro è prevista per i pescatori durante il fermo mentre ai produttori di birra, invece, è stata abbassata di 2 centesimi, l'accisa sulla birra, da 3,02 a 3 euro.



NORME GIUSTIFICATE A dire il vero tutte le norme hanno una giustificazione, e talvolta un valore etico, come i 50 mila euro per la manutenzione del cimitero monumentale delle vittime del Vajont, i fondi per la tutela di cinque siti di lotta per il nazifascismo, i 10 milioni del fondo per l'autismo, o il contributo a compensazione parziale delle perdite dei cittadini e società che hanno perso denari in Libia nel 2011 e in Venezuela nel 2013 (1 mln per il prossimo anno), i 2,5 milioni per le istituzioni dei non vedenti e il milione per la lotta alla Xylella che danneggia gli olivi secolari pugliesi. Ma anche le norme territoriali sono tantissime e spaziano per tutta Italia, dai fondi per il porto di La Spezia o per il turismo a Matera, alla proroga per la Cig e la mobilità in deroga in Veneto e Campania.



Non mancano poi le norme pro-amministrazioni. C'è quella che autorizza rimborsi viaggi per i membri del Cnel, che il recente referendum costituzionale voleva cancellare, ma anche il via libera al concorso per i dirigenti delle agenzie fiscali. Tra i fondi spuntano poi 7 milioni di euro, dal 2018 in poi, per i funzionari e i dirigenti del ministero dell'Economia impegnati proprio nel supporto dell'attività parlamentare, per i loro obblighi di «reperibilità e disponibilità ad orari disagevoli». Già, del resto sono le ore notturne quelle più impegnative per i funzionari alle prese con la quadratura di conti perchè è proprio nelle lunghe no-stop che i micro emendamenti hanno fatto lievitare il testo della manovra.



LE NORME PRINCIPALI Dal rinvio della direttiva 'Bolkestein' agli sgravi per le assunzioni di rifugiati nelle coop sociali, passando per assunzioni nel mondo della scuola e dei conservatori e per una pioggia di micro misure: sono tantissime le novità approvate nel corso dell'ultima maratona notturna in commissione Bilancio che ha concluso l'esame della manovra. Il ddl sarà da domani all'esame dell'Aula di Montecitorio.



PD 'SALVÀ AMBULANTI - Nuovo rinvio, al 2020, per la piena entrata in vigore anche in Italia della direttiva Bolkestein.



OK TAGLIA-FIRME, OSSERVATORI OSCE IN SEZIONI - Riduzione di un quarto delle firme per presentarsi alle elezioni per i partiti non presenti in Parlamento. Ammessi osservatori Osce.



STABILIZZAZIONE CO.CO.CO SCUOLA E DOCENTI CONSERVATORI - Arriva la stabilizzazione dei lavoratori con contratti Co.Co.Co. ex LSU nella pubblica istruzione. Stop al precariato anche per gli insegnanti dei Conservatori.



UNA TANTUM PER BLOCCO SCATTI UNIVERSITÀ - Una tantum a professori e ricercatori universitari per compensare il blocco degli scatti. Stanziati 50 milioni nel 2018 e 40 nel 2019.



OK RINNOVO BONUS STRADIVARI - Rinnovato, sempre con un contributo fino al 65% della spesa e un tetto a 2.500 euro, il contributo per l'acquisto di uno strumento musicale. Ridotta però la dote complessiva, che scende a 10 milioni.



ARRIVA CONCORSO DIRIGENTI AGENZIE FISCALI - Agenzia delle entrate, delle Dogane e Monopoli potranno indire un concorso per dirigenti e creare nuove posizioni organizzative intermedie «per lo svolgimento di incarichi di elevata responsabilità, alta professionalità o particolare specializzazione».



NUOVE RISORSE PER COMPARTO SICUREZZA - Aumento delle indennità accessorie per gli operativi di Forze Armate, Polizia e Vigili del Fuoco, con rivalutazione anche degli straordinari. Per i Vigili del Fuoco anche più assunzioni e un'anticipazione del turn over da ottobre a maggio 2018 per 400 persone.



ASSUNZIONI PER ALTERNATIVA A CARCERE - 236 assistenti sociali da assumere nel biennio 2018-2019 per rafforzare il ricorso a pene alternative al carcere



RADDOPPIA FONDO VITTIME BANCHE - La dote in favore dei risparmiatori truffati dalle banche arriva a 100 milioni di euro. Le vittime potranno accedere al fondo anche attraverso una procedura di arbitrato presso l'Anac.



PIÙ SGRAVI A COOP CHE ASSUMONO RIFUGIATI - Un contributo fino a 500 mila euro, per tre anni, per ridurre gli sgravi dei contributi previdenziali e assistenziali per le coop sociali che assumono nel 2018 rifugiati. Previsti controlli più efficaci e misure più severe per contrastare la «cooperazione spuria».



ALT BUSTA PAGA IN CONTANTI - I datori di lavoro avranno l'obbligo di pagare lo stipendio tramite strumenti tracciabili.



OK STRETTA CONTRO MOLESTIE A LAVORO MA NO CONGEDO - Niente congedo di tre mesi ma comunque più tutele per le lavoratrici e i lavoratori che denunciano molestie: non potranno più essere sanzionati, demansionati, licenziati, trasferiti.



FONDO BIMBI MALATI ONCOLOGICI - Stanziati due milioni nel biennio 2018-2019 e 5 milioni nel 2020 per l'assistenza per i bambini affetti da malattia oncologica.



LOTTA SPRECO SI AMPLIA, ANCHE IGIENE E CANCELLERIA - Estesi i benefici fiscali della legge contro gli sprechi alimentari alla donazione di beni destinati all'igiene e alla cura della persona e della casa, agli integratori alimentari, ai prodotti farmaceutici e anche ai prodotti di cartoleria e di cancelleria.



FONDI A CIECHI - 2,5 milioni di euro nel 2019 alla federazione nazionale delle Istituzioni Pro Ciechi.



E ANCHE PER 100 ANNI PPI - Ci sarà anche nel 2020 il riconoscimento del contributo da 300mila euro per il sessantesimo anno dalla scomparsa di Luigi Sturzo e del centenario della fondazione del Partito popolare italiano.



3 MLN IN PIÙ SCUOLA GRAN SASSO,1 MLN MAXXI L'AQUILA - Tre milioni in più, fino al 2027 per la stabilizzazione della Scuola sperimentale di dottorato internazionale Gran Sasso Science Institute, e 1 milione l'anno fino al 2024 per realizzare il centro di arte contemporanea 'Maxxi L'Aquilà.



2 MLN PER DELTA PO - Arriva un fondo da 2 milioni di euro per il 2018 e 4 milioni di euro all'anno dal 2019 al 2024 contro i fenomeni di abbassamento del suolo.

