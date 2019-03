Lavoro, ecco i più richiesti: «Uno su quattro difficile da trovare». Dal saldatore ad animatori e professori

I lavoratori più difficili da trovare per le imprese sono gli insegnanti. Ed è solo una delle sorprese del Rapporto Excelsior di Unioncamere. Se infatti 19 delle 30 professioni più cercate sono di tecnici industriali, le imprese sono a caccia pure di assicuratori, animatori turistici e sarti.



Ecco una tabella con le 30 figure più ricercate e la quota di difficile reperimento (fonte: Unioncamere-Anpal).

Figura professionale Difficoltà

1 - Insegnanti di arte e materie letterarie 65,6%

2 - Analisti e progettisti di software 60,7%

3 - Specialisti di saldatura elettrica 60,5%

4 - Riparatori di apparecchiature informatiche 60,2%

5 - Agenti assicurativi 60,2%

6 - Elettrotecnici 58,6%

7 - Animatori turistici e simili 57,9%

8 - Tecnici programmatori 56,2%

9 - Saldatori e tagliatori a fiamma 55,1%

10 - Tecnici elettronici 54,0%

11 - Attrezzisti di macchine utensili e simili 53,8%

12 - Meccanici di apparecchi termici e idraulici 53,4%

13 - Ingegneri energetici e meccanici 52,4%

14 - Operatori di attività poligrafiche 51,4%

15 - Agenti immobiliari 51,4%

16 - Ingegneri elettrotecnici 51,1%

17 - Specialisti nei rapporti con il mercato 50,9%

18 - Pellicciai e simili 50,5%

19 - Rappresentanti di commercio 50,0%

20 - Tecnici meccanici 49,9%

21 - Operai addetti a macchinari tessili 49,8%

22 - Sarti, modellisti e cappellai 49,8%

23 - Disegnatori industriali e simili 49,5%

24 - Stampatori offset e alla rotativa 49,2%

25 - Approvvigionatori e responsabili acquisti 48,7%

26 - Ingegneri chimici, petroliferi e dei materiali 47,9%

27 - Operai macchine automatiche e semiautomatiche 47,4%

28 - Specialisti in contabilità e temi finanziari 47,4%

29 - Addetti sportelli imposte e recupero crediti 47,3%

30 - Meccanici di macchinari industriali 46,6%

o non hanno i requisiti adatti. Cosìofferti dalle aziende restano scoperti. Il rapporto Excelsior di Unioncamere e Anpal segnala una distanza crescente tra le aziende e lavoratori: le figure difficili da reperire sono il 26% dei 4,5 milioni cercate dalle aziende nel 2018, cinque punti percentuali in più rispetto al 2017.«C'è un forte disallineamento tra domanda e offerta di lavoro», osserva il presidente di Unioncamere, Carlo Sangalli. Per i giovani la situazione è ancora più critica, e i posti vacanti tra quelli destinati agli under 30 salgono al 28%, con picchi del 62% per gli, del 45% per i tecnici informatici, ingegneristici e della produzione e del 43% per gli operai metalmeccanici. In generale mancano. Sei posti su dieci, per queste professioni, non trovano curriculum adatti.Alcune abilità, poi, sono sempre più richieste dal mercato, ma ancora non abbastanza diffuse. È questo il caso delle, richieste in metà dei lavori, o di quelle ambientali, necessarie nell'80% dei casi. Nei prossimi anni, prevede il rapporto, nella digitalizzazione e nella sostenibilità si concentreranno il 30% dei contratti. Complessivamente, tra il 2019 e il 2023, aziende e pubbliche amministrazioni avranno un fabbisogno occupazionale tra i 2,7 e i 3 milioni di unità, delle quali almeno 373 mila saranno nuovi occupati.Il rapporto prevede una crescita della richiesta di lavoratori qualificati e di laureati, con un fabbisogno vicino a un milione di «dottori». I corsi di studi più ambiti saranno quelli dell'area economica, sanitaria, ingegneristica e formativa. Si potrebbe attenuare così, forse, il paradosso per cui l'Italia ha pochi laureati (il 27% contro una media europea del 40% nel 2017) e troppi laureati disoccupati (con un tasso di disoccupazione dell'11% tra i 25 e i 39 anni).«La laurea è essenziale, ma non più importante come un tempo», osserva il nuovo presidente dell'Anpal, Domenico Parisi, nella prima uscita pubblica da quando guida l'agenzia incaricata di trovare lavoro anche ai beneficiari del reddito di cittadinanza. Parisi spiega che «per essere immediatamente occupabili le persone devono avere conoscenze di base, forti competenze tecniche ed esperienza lavorativa» e su questi punti spiega che intende lavorare in un'ottica di formazione permanente.