Il caos legato aicontinua a suscitare polemiche. La società, che si occupa di distribuire i buoni pasto per molte aziende private e pubbliche sta attraversando una difficile condizione finanziaria che ha portato molti supermercati e attività a sospendere l'accettazione dei buoni.Qualche giorno fa la Consip, centrale acquisti della pubblica amministrazione italiana, ha imposto uno stop alla convenzione, visto che di fatto molti dipendenti sono impossibilitati a spenderli. La verità sul caso buoni pasto è stata messa a nudo da Il Fatto Quotidiano che ha spiegato come la Qui Group avrebbe circa 150 milioni di euro di debiti con le banche e anche un'inchiesta aperta dalla Procura di Genova. Una semplice verifica fiscale ha scoperchiato un vaso di pandora e ha messo in evidenza decreti ingiuntivi da parte dei creditori, così molte attività hanno smesso di accettare i buoni di conseguenza.Il ministro della pubblica amministrazione Buongiorno ha fatto sapere che verranno presi al più presto provvedimenti e si farà in modo che possano essere spendibili.