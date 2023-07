Monasterace, in scena la mostra del collettivo artisti: cultura e talento fanno gruppo

L'ordinario che diventa straordinario, per valorizzare il paese e i talenti nascosti. A Monasterace (Reggio Calabria) otto artisti si sono uniti per creare uno spazio condiviso, dove esporre le loro opere. Un piccolo museo estivo, sfogo culturale in una terra piena di ricchezze da valorizzare. Sono quadri, sculture e fotografie, che verranno esposte dal 22 luglio fino al 10 agosto negli spazi del centro di aggregazione R. Lombardo, nella zona del lungomare.

Nessun fine lucrativo: l'ingresso è libero, l'obiettivo è condividere e stare insieme. «Il collettivo è aperto a nuove adesioni e i nuovi artisti del territorio che vogliono unirsi in questo percorso dell'Arte saranno i benvenuti. L'arte è patrimonio di tutti, di chi la crea e di chi la osserva in una simbiosi inscindibile», ha detto il curatore della mostra Palmiro Spanò, che con questa iniziativa ha voluto omaggiare due artisti del passato legati a Monasterace, Giuseppe Armocida e Max Tabarelli. Oltre allo stesso Palmiro Spanò, espongono Anna Fossataro, Francesco Marafioti, Guido Coniglio, Mariano Chidichimo, Maria Grenci, Ruslan Ivanytskyy e Tonina Deleo.

