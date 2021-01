Vaccino Covid, Arcuri: «Il taglio delle dosi è una certezza, Pfizer inadempiente»

La riduzione delle dosi di Pfizer è un dato concreto. Il commissario straordinario all'emergenza Covid Domenico Arcuri alla Stampa parla del taglio delle forniture e afferma: «La riduzione del 20% della fornitura dei vaccini Pfizer non è una stima. É una triste certezza. Non mi servono le rassicurazioni, mi servono i vaccini».

Leggi anche > Vaccino Covid, Pfizer ritarda ancora le dosi per l'Italia. L'ira di Arcuri: «Incredibile»

Le parole di Aruri sono chiare e dure, visto che i ritardi hanno portato a un rallentamento della campagna di vaccinazione in diverse Regioni dove si è scelto di tenere le dosi per il richiamo per non rischiare di mandare a monte il lavoro fatto fino ad ora. Il ritardo di Pfizer avrà delle conseguenze, prosegue Arcuri che aggiunge: «Ci sono molti modi di dimostrare gli inadempimenti. Certamente noi pensiamo che Pfizer al momento sia inadempiente. Stiamo lavorando con l'Avvocatura».»

Ultimo aggiornamento: Sabato 23 Gennaio 2021, 10:15

© RIPRODUZIONE RISERVATA