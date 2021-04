Vaccino Pfizer e Astrazeneca, una sola dose riduce del 65% le infezioni da Covid

AstraZeneca e Pfizer, nuovo importante studio condotto dall'Università di Oxford insieme all'Office for National Statistics. Una dose di vaccino AstraZeneca o Pfizer riduce il rischio di contagio da coronavirus di quasi due terzi. Il test è stato effettuato su oltre 350.000 persone in Gran Bretagna tra dicembre e aprile. I ricercatori hanno scoperto che 21 giorni dopo la somministrazione della prima dose, il tempo necessario al sistema immunitario per reagire, le infezioni da coronavirus sono diminuite del 65%.

Ultimo aggiornamento: Venerdì 23 Aprile 2021, 09:54

