Bollettino Covid di venerdì 16 settembre 2022: 17.364 casi e 44 morti, oltre 18mila positivi in meno

Covid in Italia, il bollettino di venerdì 16 settembre 2022 del Ministero della Salute. I nuovi positivi registrati nelle ultime 24 ore sono 17.364 su 138.248 tamponi (ieri erano stati 17.978 su 146.983 tamponi), per un tasso di positività del 12,5% (ieri era del 12,2%). I morti di oggi sono 44 (ieri erano stati 60).

Il totale dei casi di Covid-19 in Italia dall'inizio della pandemia sale dunque a 22.131.785 (+17.364) di cui 21.529.555 dimessi e guariti (+35.806) e 176.508 morti (+44). Gli attualmente positivi sono 425.722 (-18.488) di cui 421.980 in isolamento domiciliare (-18.455), 3.600 ricoverati con sintomi (-32) e 142 malati in terapia intensiva (-1 rispetto a ieri). Gli ingressi del giorno in terapia intensiva sono 13 (ieri erano stati 15).

Ultimo aggiornamento: Venerdì 16 Settembre 2022, 16:56

