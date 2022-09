Covid, «il mondo mai così vicino alla fine della pandemia»: l'annuncio dell'Oms

A due anni e mezzo da quando l'Organizzazione mondiale della Sanità dichiarò ufficialmente che quella di Covid-19 era una pandemia, vediamo finalmente la luce in fondo al tunnel. A dare un barlume di speranza è la stessa Oms, che afferma che il mondo non è mai stato in una posizione migliore per porre fine alla pandemia che ha ucciso milioni di persone dalla fine del 2019.

Le parole vengono direttamente dal direttore dell' Oms Tedros Adhanom Ghebreyesus: «La scorsa settimana, il numero di decessi settimanali per Covid-19 è sceso al minimo da marzo 2020. Non siamo mai stati in una posizione migliore per porre fine alla pandemia», ha detto Tedros in conferenza stampa, avvertendo tuttavia: «Non ci siamo ancora, ma la fine è a portata di mano».

