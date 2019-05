Indimenticabile Roma con “The Grand House”: tour emozionali, tappe gourmet e dimore esclusive per una nuova sfida dell’hotellerie d’alta gamma

di Sabrina Quartieri

Mercoledì 22 Maggio 2019, 10:22

Siete pronti ad addormentarvi in una dimora “da mille e una notte”, dopo aver visitato il sexy shop più famoso della Capitale al seguito di una psicoterapeuta che vi avrà svelato tutti gli scandali amorosi, dall’omicidio di Messalina ai giorni nostri? O magari, dopo aver scoperto insieme alla chef stellata Cristina Bowerman i sapori della tradizione romana, girando tra i banchi di un mercato? Allora, aprite il computer e prenotate il vostro soggiorno nella Città eterna sulla piattaforma “The Grand House”, una novità nel campo dell’hotellerie d’alta gamma che, oltre a offrire case prestigiose nel centro storico, regala ai propri ospiti tour autentici in compagnia di grandi chef e “Ciceroni”, e esperienze fuori dalla propria zona di comfort, tutte selezionate dalla geniale scrittrice e Travel Emotion Designer Eugenia Romanelli.«The Grand House è pioniere di una nuova forma di ospitalità, una realtà in grado di offrire non solo la cornice ideale per un viaggio indimenticabile, ma anche una serie di servizi unici e su misura che rendono l’esperienza emozionale e confortevole», spiega il CEO Massimo Micangeli durante l’inaugurazione della prestigiosa lobby del brand, “The Grand Club”, in via del Banco di Santo Spirito, a due passi da Castel Sant’Angelo. Insieme a lui, tra i soci di questa nuova “avventura” prima, ci sono anche il fratello Maurizio, e ancora: Francesco Seritti, Ernesto Auci, Chicco Testa, Domenico Procacci e Kasia Smutniak. Perché l’attrice e modella che da tanti anni vive a Roma, si definisce ancora una «turista di questa città, che merita di essere visitata a partire dai luoghi dei romani, come i loro mercati».All’inaugurazione della grande reception di tutti i clienti “The Grand House” non poteva mancare lui, “Ask Alfred”, disponibile 24 ore sette giorni su sette, che veste i panni del miglior portiere d’albergo a 5 stelle e del più affidabile dei maggiordomi, proprio come quello di Batman. Da lui, si potrà prenotare un tour con “Ciceroni d’eccezione”, pronti a svelare gli angoli più segreti e incantevoli di Roma. Ancora: i servizi offerti spaziano dalla prenotazione di personal trainer al baby-sitting, dall’organizzazione di itinerari di personal shopping o di tour enogastronomici presso enoteche e botteghe storiche all’acquisto di biglietti per musei, spettacoli, eventi, ingressi presso club sportivi esclusivi o spa, fino al noleggio di auto con o senza conducente. “Alfred”, poi, custodisce nella sua agenda anche gli indirizzi e i contatti più segreti, i consigli da esperto “local” per scoprire gli appuntamenti da non mancare, gli angoli più autentici del quartiere e della città intera.Mentori non convenzionali, tra artisti, intellettuali, designer, chef e enologi selezionati dalla Travel Emotion Designer Romanelli affiancheranno gli ospiti, accompagnandoli alla scoperta di emozioni insolite e fuori dai percorsi turistici, con tante sorprese ad alto impatto emotivo. Non mancheranno le esperienze luxury gourmet come la cena a domicilio stellata oppure la spesa al mercato di Testaccio in compagnia della chef Cristina Bowerman; o anche il tour in elicottero verso le blasonate cantine di Bolgheri con l’enologo Gelasio Gaetani d’Aragona Lovatelli. Una testata giornalistica con firme d’eccezione, sulla falsa riga di Time out international (che Romanelli dirigeva per l’Italia), fornirà tutti i consigli come la migliore “to do list” della Capitale.Gli 11 appartamenti “Limited edition” in affitto sulla nuova piattaforma che, entro l’anno, sbarcherà anche a Firenze e Milano, sono location esclusive e spettacolari del centro di Roma, con affacci unici, dal Ghetto al Pantheon, fino al Colosseo. Tutte dimore che, nonostante gli stili differenti, sono vere e proprie gallerie d’arte, tra opere contemporanee e affreschi rinascimentali. Le tariffe partono da 319 euro a notte per una doppia e arrivano fino a 1600 euro. Le proposte sono su www.thegrandhouse.com/it . Siete curiosi? Allora fate clic, e potrete iniziare a sognare tra le mura di “The Grand Academy”, una casa dal gusto contemporaneo, tra le creazioni di Mario Schifano e Loris Cecchini. E continuare a farlo fino a quando sarà la volta di “The Grand Emperor Suite”, la sontuosa residenza dell'imperatore Napoleone III.