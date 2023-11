«Cosa dovrebbero fare le donne per non avere problemi al cuore»: i sintomi da non ignorare

di Redazione web

La dottoressa e cardiologa Lucy McGrath-Cadell del Victor Chang Cardiac Research Institute di Sydney, Australia, ha fatto sapere quali sono le abitudini che tutte le donne dovrebbero evitare per non incorrere in patologie cardiovascolari che potrebbero mettere a repentaglio le loro vite. Il medico ha fatto sapere che tre donne su dieci muoiono per complicazioni al cuore. Ma andiamo con ordine.

I consigli della dottoressa

La dottoressa Lucy McGrath-Cadell ha rilasciato un'intervista al Daily Mail in cui parla dell'importanza della salute del cuore e in cui consiglia alle donne gli stili di vita da adottare e quelli da evitare se non vogliono incontrare problemi cardiovascolari nel loro percorso di vita. La cardiologa ha detto: «Molte donne sono soggette a problemi al cuore. Prima di tutto è sbagliato pensare che un problema cardiovascolare possa succedere a una persona più che a un'altra: tutti i soggetti potrebbero essere a rischio, i disturbi cardiaci possono essere causati dalla genetica.

Non ignorare i sintomi

Infine, Lucy McGrath-Cadell ha detto: «Una cosa importantissima da fare è non ignorare i segnali che il nostro corpo ci manda. La diagnosi precoce è fondamentale per prevenire altre conseguenze sulla salute delle malattie cardiache. Questo è particolarmente vero per le donne, i cui sintomi possono essere trascurati o fraintesi».

