Brooks Find Your Run, a ognuno la sua corsa: massima ammortizzazione con Glycerin 20 e velocità estrema con Hyperion

Brooks Running, azienda leader nella produzione di prodotti per il running di alta qualità, lancia due importanti novità nella gamma delle calzature. La prima novità riguarda le versioni aggiornate di Glycerin 20 e Glycerin 20 GTS. Le scarpe della gamma di Brooks, tra le più vendute e amate di sempre, sono ora ancora più confortevoli grazie all’ammortizzazione DNA LOFT v3 e ancora più accattivanti grazie alle nuove colorazioni proposte.

La seconda novità è la nuova Hyperion GTS, il modello Hyperion con supporto GuideRails integrato: con l’aggiunta di Hyperion GTS alla collezione, Brooks offre ora una scelta ancora più ampia a diverse tipologie di runner. Questi due nuovi modelli esprimono al meglio il concetto che sottende la campagna Find Your Run di Brooks: ognuno è unico e ha un proprio modo di correre, indipendentemente da dove e quanto corra. Lo sa bene Brooks, che pone al centro della propria attenzione proprio la peculiarità di ciascun runner, creando prodotti per obiettivi ed esperienze differenti, in base alle sensazioni di corsa che ogni runner cerca.

“Basandoci sulla ricerca scientifica, valutiamo il modo naturale di correre di ciascun corpo. Poi, diamo ai runner la possibilità di scegliere il modo in cui desiderano sperimentare la propria corsa. Il supporto viene definito in base al modo in cui il corpo si muove quando corre, rispetto a quando non corre”, afferma Francesco Caroni, Brooks Footwear & Apparel Champion & Sales Italia. “Per aiutare sempre più runner a trovare la propria corsa ideale, abbiamo lanciato Hyperion GTS, dotata della tecnologia olistica GuideRails. Anche Glycerin 20 è dotata di questa tecnologia dedicata ai runner che necessitano di supporto”.

Entrambi i modelli sono dunque disponibili sia in versione neutra che con supporto GuideRails, l’innovativa tecnologia Brooks che supporta il naturale movimento del corpo mantenendo sotto controllo il movimento in eccesso: per offrire la più ampia gamma possibile di scelta per il runner e andare incontro a ogni sua esigenza. Glycerin 20 e Glycerin 20 GTS: per un comfort estremo e una morbidezza senza pari Glycerin 20 e Glycerin GTS 20 sono le scarpe ideali per i runner che desiderano un’esperienza di massima morbidezza, per sentirsi liberi di correre con la massima ammortizzazione. Entrambe offrono una sensazione di corsa morbidissima per chilometri e chilometri di comfort. La suola e l’intersuola di Glycerin 20 e Glycerin 20 GTS sono state progettate in modo da offrire una base d’appoggio più ampia per il piede e garantire transizioni più fluide, confortevoli e stabili.

In particolare, l’ammortizzazione dell’intersuola è garantita dalla nuova mescola DNA LOFT v3 derivante dal processo di nitro-infusione, che regala una maggiore morbidezza durante la corsa, pur assicurando la giusta reattività.

Hyperion e Hyperion GTS: ora anche Hyperion è dotata dell’esclusivo sistema GuideRails® Brooks lancia Hyperion e Hyperion GTS, ideate per i runner che desiderano incrementare la velocità e prediligono un’esperienza di corsa “speed” e una maggiore reattività. Hyperion GTS è la nuova proposta della gamma Hyperion per il 2023.

L’intersuola è di nuova concezione, realizzata con una mescola leggera e innovativa, che si avvale della tecnologia DNA FLASH, ottenuta attraverso un processo di nitro-infusione, che permette alla scarpa di adattarsi a ogni passo, migliorando il ritmo di corsa di chi la indossa; intersuola e suola lavorano in sinergia per agevolare lo stacco e favorire la velocità. Non solo reattività, ma anche protezione e sostegno: Hyperion GTS, infatti, è dotata del sistema GuideRails®, che consente gesti fluidi e naturali durante la corsa, assecondando i naturali movimenti del corpo e offrendo il supporto necessario a ogni passo. Spiega Caroni: “Il sistema è costituito da due solidi inserti in mescola posizionati in corrispondenza del tallone: uno sul lato interno del piede, che minimizza lo spostamento del piede verso l’interno e l’altro, più alto, posizionato sul lato esterno e che riduce il movimento del piede verso l'esterno".

Hyperion e Hyperion GTS si aggiungono alla famiglia di scarpe da velocità Hyperion, di cui fanno parte anche Hyperion Elite 3, per prestazioni potenti in gara, e Hyperion Max, più protettive.

Ultimo aggiornamento: Mercoledì 5 Luglio 2023, 18:29

© RIPRODUZIONE RISERVATA