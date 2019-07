Va in vacanza in Kenya, si innamora delle tartarughe marine e cosa fa? Si fa spedire a casa la testuggine di una grande tartaruga marina: per un vicentino di 37 anni sono scattate la maximulta da 30mila euro e la denuncia penale per importazione illegale di animali in via di estinzione. La testuggine era avvolta nel cellophane, come spiega il Giornale di Vicenza, ed è stata scoperta dai poliziotti dell'aeroporto - dove era arrivata dall'Africa - durante un controllo. Giovedì 25 Luglio 2019, 10:37

© RIPRODUZIONE RISERVATA