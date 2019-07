Scatta l’allerta zanzare. Un 30enne residente nella cintura urbana di Treviso, appena rientrato da Bali, è stato colpito dalla febbre Dengue, malattia tropicale di origine virale. I sintomi iniziali assomigliano a quelli di una normale influenza: febbre, mal di testa e dolori articolari. Dopo la diagnosi, ieri il Dipartimento di prevenzione dell’Usl della Marca ha eseguito una disinfestazione d’urgenza attorno alla sua abitazione. La malattia non è endemica a queste latitudini, in Italia non sono presenti gli agenti patogeni che la scatenano, e non può esserci un contagio tra esseri umani. La febbre Dengue può però essere trasmessa dalle zanzare tigre che dovessero pungere una persona che si è infettata in un paese a rischio. Giovedì 25 Luglio 2019, 09:23

