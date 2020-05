Sub vede una balena incastrata in una balena e la libera, ora rischia una multa salata

Neonato abbandonato in riva a un lago e sbranato da un varano: i resti trovati da un bimbo di 10 anni

Ultimo aggiornamento: Mercoledì 20 Maggio 2020, 19:13

Siintrappolata tra due reti ma viene. Un uomo australiano della Gold Coast mentre era in mare ha notato ilsituate in prossimità delle spiagge in cui avviene la balneazione per evitare pericolosi incidenti.Senza esitare si è gettato in acqua e ha liberato l'animale, correndo anche diversi rischi, senza aspettare l'arrivo della squadra di soccorso del locale Dipartimento della Pesca. Un gesto eroico che però lo ha fatto finire nei guai visto che si trovava in un'area dove non era consentito stare. Il bagnante rischia una salata multa nonostante l'esito positivo della vicenda.L'uomo, che è un esperto subaqueo, raggiunto dalle autorità, ha ammesso di essere in mare per motivi personali e di aver notato il cetaceo. «Stavo nuotando quando ho visto la balena e mi son avvicinato per godere dello spettacolo. Poi ho capito che era finta nella rete e ho pensato che non era così bello. Quindi sono andato oltre e mi sono avvicinato e poi l'adrenalina è salita e ho decisi di liberarla». Ha spiegato di aver svolto l'operazione con cautela per cercare di evitare di essere strattonato dall'animale o di rimanere lui stesso intrappolato nelle reti ed è riuscito nel suo obiettivo. A nulla è però servito il lieto fine, ora è in corso un'inchiesta e il sub rischia anche una multa salata.