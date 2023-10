Pitone gigante, il video choc della cattura semina il panico: «Aveva appena ingerito una preda»

Una scoperta choc che ha lasciato tutti a bocca aperta, immortalata in un video andato subito virale su tutti i social: si tratta di un gigantesco pitone reticolato che sembra aver da poco ingoiato una preda. Il serpente è stato catturato in un villaggio indiano, tra lo stupore e la paura dei presenti. Questa specie è infatti nota per essere il serpente più lungo al mondo, seconda solo all’anaconda verde e al pitone birmano in termini di peso.

Cane cammina per 200 chilometri per tornare dal padrone che lo ha abbandonato

«Aiuto c'è una vipera nella spazzatura»: lo spaventoso avvistamento dei residenti, poi la verità VIDEO

Il video e il corpo dilatato del serpente

Le impressionanti immagini e i video condivisi online mostrano il momento in cui il pitone è stato catturato: la sua lunghezza e le dimensioni imponenti hanno reso l’operazione tutt’altro che semplice.

Il pitone reticolato (Python reticulatus) è infatti noto per la sua capacità di inghiottire prede di dimensioni notevoli grazie alla sua incredibile capacità di espansione.

Questi serpenti, diffusi in Asia sudorientale, sono diventati oggetto di grande fascino e rispetto, non solo per la loro eccezionale grandezza, ma anche per il ruolo che svolgono negli ecosistemi locali.

Ultimo aggiornamento: Lunedì 23 Ottobre 2023, 12:07

© RIPRODUZIONE RISERVATA