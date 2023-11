Orche attaccano e affondano lo yacht "Grazie Mamma": «Hanno colpito per vendetta?»

di Redazione web

Le orche sono tra i mammiferi marini più aggressivi che l'uomo conosca: attaccano le imbarcazioni e sono definite dagli esperti come animali "altamente vendicativi". Nelle scorse ore, un branco di questi grandi abitanti marini ha attaccato e affondato uno yacht di nome "Grazie Mamma" che si trovava nello Stretto di Gibilterra.

Tutti i membri dell'equipaggio sono stati portati in salvo dai soccorritori, non c'è nessun ferito. Subito, la compagnia di turismo che gestiva l'imbarcazione ha pubblicato un messaggio sul proprio profilo Facebook e in tanti si sono chiesti il motivo dell'attacco da parte delle orche. Gli esperti hanno ricostruito due teorie. Ma andiamo con ordine.

La vicenda

Sui social, l'equipaggio dello yacht Grazie Mamma ha raccontato che mentre attraversava lo Stretto di Gibilterra si è accorto di un branco di orche che continuava ad avvicinarsi. A un certo punto, chi era a bordo ha cominciato a sentire grossi scossoni: le orche stavano attaccando e speronando l'imbarcazione che si è danneggiata e ha iniziato a caricare acqua. Fortunatamente, come riporta il sito Npr, non ci sono stati feriti o dispersi e l'equipaggio è stato portato in salvo al porto di Tangeri Med, sulla costa del Marocco.

Dopo l'accaduto, la compagnia di turismo Morskie Mile che ha sede a Varsavia, Polonia e che gestiva l'imbaracazione, ha scritto sui social: «Questo yacht è stata la cosa più meravigliosa della navigazione marittima per tutti noi. I ricordi più belli rimarranno sempre legati a Grazie Mamma II. Questo episodio non ci farà temere il mare: l'amore per lui vince sempre». L'incidente dello yacht, tuttavia, è stato solo l'ultimo caso di una lunga serie e tutti si chiedono il motivo per cui le orche attacchino così violentemente le imbarcazioni che non le disturbano.

Le due teorie

I ricercatori hanno cercato di raccogliere quanti più dati possibili per elaborare una teoria che spieghi la violenza delle orche verso le barche e sono arrivati a due conclusioni differenti. La prima è che forse questi mammiferi desiderano semplicemente giocare con le eliche che sono in movimento e, per questo, andrebbero loro addosso.

La seconda è che è possibile che le orche siano state graffiate e ferite dalle eliche e che, per questo, abbiano subito una sorta di trauma per cui, ogni volta che avvertono il pericolo, attaccano in modo violento.

Infatti, in un'intervista rilasciata a Npr, Monika Wieland Shields, direttrice dell'Orca Behavior Institute aveva dichiarato: «Sono convinta che le orche siano capaci di provare emozioni molto complicate come, ad esempio, la vendetta».

